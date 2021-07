Brel debout Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 2 septembre 2021, Toulouse.

Brel debout

du jeudi 2 septembre au samedi 4 septembre à Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

### Spectacle Suffit-il d’imiter Brel pour le remémorer ? Est-il possible d’ailleurs de traduire aussi bien ses interprétations tant elles étaient singulières ? Certainement pas ! Ainsi fut tracée une situation originale qui écarte toute tentative d’incarnation et dessine un portrait sans artifices dans une action située à Roquebrune au cabanon que Brel s’était aménagé face à la Grande Bleue. Avec lui, son ami de toutes ses campagnes, Georges Pasquier dit « Jojo » qui pour s’amuser se met au piano et chante pour Jacques, resté dans ses voiles, les chansons de son répertoire. Près du clavier, une voile déployée, comme une invitation au voyage, d’où surgissent voix et images de Brel et ce que fut l’univers de cet homme déchirant et déchiré au talent inouï. La complicité entre les deux amis ne se fait pas attendre et s’exprime en toute liberté. Incarner Brel n’est pas de mise. L’authentique est ainsi préservé pour chanter aujourd’hui un Brel vivant et encore debout. _Dans le rôle de « Jojo », piano et chants, adaptation musicale : Raphaël Breil _ _Un spectacle de Jean-Pierre Armand_ _Production : Théâtre Cornet à dés_ ### Plus d’infos [Site du Théâtre Cornet à dés ](http://www.theatrecornetades.com//?/spectacles/) ![]() ### Infos pratiques * Du 2 au 4 septembre à 20h30 * Durée : 1 h 20 * Renseignements auprès du Théâtre Cornet à dés au 06 81 13 82 83

15 € et 10 €

Culture

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T20:30:00 2021-09-02T21:50:00;2021-09-03T20:30:00 2021-09-03T21:50:00;2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T21:50:00