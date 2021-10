Brel à volonté Tartas, 6 novembre 2021, Tartas.

Brel à volonté Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Tartas

2021-11-06 – 2021-11-06 Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette

Tartas Landes Tartas

« Brel à volonté »

« Alain VILLERS, auteur-compositeur-interprète et interprète, se produit principalement dans le Sud-Ouest. Grand défenseur de la chanson française, il aime interpréter les plus grands et bien sûr, parmi ces grands, Jacques BREL garde la primauté…

Les spectacles hommage à Jacques BREL sont devenus, chaque année, les incontournables de sa programmation.

Venir se (re)plonger dans l’univers des chansons du Grand Jacques,

c’est ce que son nouveau spectacle vous propose.

Au Menu :

Entrée,

de nombreuses nouvelles interprétations,

et, en Plat de résistance,

les chansons que vous aurez vous-même choisies

Réservation obligatoire

Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Tartas

