Saint-Malo Ille-et-Vilaine Un événement de l’association LA PIRATE FAMILY en partenariat avec H2R Equipements Le Breizh Vanlife Festival est un événement rassemblant des passionnés de voyage en van aménagé du 17 au 19 juin 2022 à Saint-Malo. Rencontres, conférences, animations, musique, stands exposants et bonne humeur. L’esprit vanlife en bord de mer. Deux possibilités pour y assister : 1/ La première, en venant camper sur place avec votre van du 17 au 19 juin ou du 17 au 20 juin. Ce qui vous donne accès aux facilités du camping, pot d’accueil, conférences voyage et techniques, rencontres, village des exposants, animations, concerts, cours de yoga et cours de pêche. 2/ La seconde, en venant gratuitement, mais sur inscription obligatoire ci-dessous, comme visiteur à la journée les 18 et/ou19 juin. Ce qui vous donne accès au village des exposants et aux concerts. A noter qu’une tombola sera organisée pour gagner un week-end en van aménagé offert par Black Sheep Van Saint-Malo. Le programme (sous réserve de changement et d’améliorations jusqu’au 17/6) : VENDREDI 17 JUIN 14h – 19h : Arrivée des participants en van aménagé au Camping de la Cité d’Aleth

Un événement de l'association LA PIRATE FAMILY en partenariat avec H2R Equipements Le Breizh Vanlife Festival est un événement rassemblant des passionnés de voyage en van aménagé du 17 au 19 juin 2022 à Saint-Malo. Rencontres, conférences, animations, musique, stands exposants et bonne humeur. L'esprit vanlife en bord de mer. Deux possibilités pour y assister : 1/ La première, en venant camper sur place avec votre van du 17 au 19 juin ou du 17 au 20 juin. Ce qui vous donne accès aux facilités du camping, pot d'accueil, conférences voyage et techniques, rencontres, village des exposants, animations, concerts, cours de yoga et cours de pêche. 2/ La seconde, en venant gratuitement, mais sur inscription obligatoire ci-dessous, comme visiteur à la journée les 18 et/ou19 juin. Ce qui vous donne accès au village des exposants et aux concerts. A noter qu'une tombola sera organisée pour gagner un week-end en van aménagé offert par Black Sheep Van Saint-Malo. Le programme (sous réserve de changement et d'améliorations jusqu'au 17/6) : VENDREDI 17 JUIN 14h – 19h : Arrivée des participants en van aménagé au Camping de la Cité d'Aleth

20h : Pot d'accueil des participants et concert (nom annoncé bientôt) au Point Zéro la guinguette du camping

22h : Fermeture du Point Zéro SAMEDI 18 JUIN 10h-18h : Village des exposants (aménageurs, équipementiers, loueurs, vendeurs, isolation, électricité embarquée, panneaux solaires, filtrage eau, etc…). La liste sera dévoilée au fur et à mesure des réservations validées de leur part.

22h : Fermeture du Point Zéro SAMEDI 18 JUIN 10h-18h : Village des exposants (aménageurs, équipementiers, loueurs, vendeurs, isolation, électricité embarquée, panneaux solaires, filtrage eau, etc…). La liste sera dévoilée au fur et à mesure des réservations validées de leur part. Camping de la Cité d’Alet 6 Allée Gaston Buy Saint-Malo

