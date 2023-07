Breizh Purple Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Breizh Purple Les Disquaires Paris, 18 juillet 2023, Paris. Le mardi 18 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

À la croisée du rock et de la pop des années 2000 jusqu’à nos jours, vous découvrirez les Breizh Purple, un groupe né au fin fond du Finistère. Ils débarquent à Paris pour vous faire vibrer dans une ambiance funk-rock ! Chauffez votre voix, préparez-vous à danser et ramenez votre plus beau bigouden ! Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : http://lesdisquaires.com/

