**Venez échanger en breton autour d’un café !** Le #Breizh Kafe rassemble depuis plus de 15 ans les fidèles et les nouveaux arrivants le samedi matin. Yann, Laurence et Marcel animent de mains de maîtres ce temps convivial qui favorise l’échange interculturel ! Venez en famille, des jeux sont mis à votre disposition. A partir de 11h00 à Sked. Gratuit

Le café 100% en breton à Brest ! SKED 201 rue Jean Jaurès, 29200 Brest

