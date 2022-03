Breizh Hackathon No-Code & Solidaire La Baleine Déshydratée,Lorient, 13 mai 2022, Lorient.

Breizh Hackathon No-Code & Solidaire

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à La Baleine Déshydratée, Lorient

L’objectif est d’aider des projets à impact positif à créer leur site web, leur application mobile ou des outils pour être plus efficaces dans leurs actions. C’est ce qu’on appelle un “hackathon”, c’est-à-dire un “marathon” de 3 jours où des volontaires se réunissent pour travailler sur des projets numériques en collaboration. On fait phosphorer les méninges, on mange, on boit (avec modération), on rigole, et à la fin du week-end on présente ce qu’on a construit ensemble !

Un marathon numérique autour de projets à impact positif ! 60 personnes réunies autour de projets solidaires et/ou environnementaux.

La Baleine Déshydratée,Lorient Cité de la voile Eric Tabarly Lorient Lanveur Morbihan



