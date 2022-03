Breizh Comédie Club Plouvien, 12 mars 2022, Plouvien.

Breizh Comédie Club Rue de la Libération Espace culturel La Forge Plouvien

2022-03-12 – 2022-03-12 Rue de la Libération Espace culturel La Forge

Plouvien Finistère Plouvien

Vous avez besoin de sourire, de rire, de vous détendre ? Avec cette soirée d’humour, servie sur un plateau, concoctée par Rire en Breizh, vous allez être comblés.

Cinq artistes mettront leur énergie et leur talent au service de la rigolade pour votre plus grand bonheur.

Tous ces humoristes n’ont qu’un seul but, vous transmettre leur bonne humeur et vous faire voyager dans leur univers le temps d’un sketch.

mairie@plouvien.fr +33 2 98 40 91 16

Vous avez besoin de sourire, de rire, de vous détendre ? Avec cette soirée d’humour, servie sur un plateau, concoctée par Rire en Breizh, vous allez être comblés.

Cinq artistes mettront leur énergie et leur talent au service de la rigolade pour votre plus grand bonheur.

Tous ces humoristes n’ont qu’un seul but, vous transmettre leur bonne humeur et vous faire voyager dans leur univers le temps d’un sketch.

Rue de la Libération Espace culturel La Forge Plouvien

dernière mise à jour : 2022-03-02 par