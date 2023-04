Festival de la Route Royale des Orgues 2023 : Soirée « L’orgue fait son cinéma » Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Breil-sur-Roya

Festival de la Route Royale des Orgues 2023 : Soirée « L’orgue fait son cinéma », 19 août 2023, Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya. Breil-sur-Roya ,Alpes-Maritimes , Breil-sur-Roya Festival de la Route Royale des Orgues 2023 : Soirée « L’orgue fait son cinéma » Eglise Sancta-Maria in Albis Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

2023-08-19 17:00:00 – 2023-08-19 Breil-sur-Roya

Alpes-Maritimes Breil-sur-Roya . Le Festival reprend en 2023 le grand succès de sa programmation de 2022 avec les soirées thématiques très originales « orgue et cinéma », ici à Breil sur l’orgue Francesco Maria e G.B. Concone (1758-60), Paul Goussot, improvisation à l’orgue. Breil-sur-Roya

dernière mise à jour : 2023-01-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Breil-sur-Roya Autres Lieu Breil-sur-Roya Adresse Eglise Sancta-Maria in Albis Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes Ville Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya Departement Alpes-Maritimes Tarif Lieu Ville Breil-sur-Roya

Festival de la Route Royale des Orgues 2023 : Soirée « L’orgue fait son cinéma » 2023-08-19 was last modified: by Festival de la Route Royale des Orgues 2023 : Soirée « L’orgue fait son cinéma » Breil-sur-Roya 19 août 2023 Alpes-Maritimes Breil-sur-Roya Eglise Sancta Maria in Albis Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes