Journée du patrimoine : Visite commentée de Piène Haute, 16 septembre 2023, Breil-sur-Roya

2023-09-16 15:30:00 15:30:00 – 2023-09-16 17:00:00 17:00:00 Breil-sur-Roya

Alpes-Maritimes . Venez découvrir Piène-Haute et son château, un village ayant statut de hameau français, appartenant à la commune de Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes, situé à 600 mètres et plongeant sur les méandres de la Roya. breil-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr +33 4 83 93 98 34 https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ Breil-sur-Roya

