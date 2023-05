Course VTT électrique World Cup Col de Brouis, 20 mai 2023, Breil-sur-Roya.

La traditionnelle ouverture de la saison de la Coupe du monde E-MTB XC UCI (ou E-Mountain Bike Cross-country UCI), la plus importante compétition de vélo de montagne électrique au monde, se tiendra cette année à Breil-sur-Roya, manche « Monaco Round »..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21

Col de Brouis

Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The traditional season opener of the UCI E-MTB XC World Cup (or UCI E-Mountain Bike Cross-country), the most important electric mountain bike competition in the world, will be held this time in Breil-sur-Roya, for the round « Monaco Round ».

El tradicional inicio de temporada de la Copa del Mundo UCI E-MTB XC (o UCI E-Mountain Bike Cross-country), la mayor competición mundial de bicicletas eléctricas de montaña, se celebrará este año en Breil-sur-Roya, la « Ronda de Mónaco ».

Die traditionelle Saisoneröffnung des UCI E-MTB XC World Cup (oder UCI E-Mountain Bike Cross-country), dem weltweit wichtigsten Wettbewerb für E-Mountainbikes, findet dieses Jahr in Breil-sur-Roya, Lauf « Monaco Round », statt.

