Nantes Carré gris Loire-Atlantique, Nantes Breil coeur de quartier Carré gris Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Breil coeur de quartier Carré gris, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nantes. Breil coeur de quartier

Carré gris, le samedi 10 juillet à 14:30

Les élus et les services vous donnent rendez-vous pour partager ensemble les orientations qui se dessinent Exposition à 14h30 en présence des architectes urbanistes TICA et 53TER A 17h en présence de vos élus de la ville de Nantes : – Bassem Asseh, 1er adjoint en charge de la politique de la ville – Cécile Bir, adjointe de quartier Breil-Barberie Quel visage demain pour le coeur de quartier du Breil ! Carré gris Rue Feyder 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T14:30:00 2021-07-10T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Carré gris Adresse Rue Feyder 44100 Nantes Ville Nantes lieuville Carré gris Nantes