Nantes Recherche bénévoles Breil-Barberie Nantes, 2 octobre 2023, Nantes. Recherche bénévoles 2 octobre 2023 – 29 juin 2024 Breil-Barberie L’association les Invent’arts recherche activement de nouveaux bénévoles pour maintenir ses activités (lotos, jeux de société et autres moments festifs).

Pour plus d’informations, merci de contacter Gisèle Bourgeois au 06 64 52 45 09. Breil-Barberie Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T18:00:00+02:00

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T18:00:00+02:00

2024-06-29T09:00:00+02:00 – 2024-06-29T18:00:00+02:00

