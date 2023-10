Concert d’Automne Bréhémont, 18 novembre 2023, Bréhémont.

Bréhémont,Indre-et-Loire

Concert d’automne à la salle des fêtes du charmant village de Bréhémont par la chorale Cantoria de VIllaines-les-Rochers..

Samedi 2023-11-18 17:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Autumn concert at the village hall in the charming village of Bréhémont by the Cantoria choir from VIllaines-les-Rochers.

Concierto de otoño en la sala de fiestas del encantador pueblo de Bréhémont a cargo del coro Cantoria de VIllaines-les-Rochers.

Herbstkonzert im Festsaal des charmanten Dorfes Bréhémont durch den Chor Cantoria aus VIllaines-les-Rochers.

Mise à jour le 2023-10-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme