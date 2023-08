Randonnée « La Matelote » Bréhémont, 1 octobre 2023, Bréhémont.

Bréhémont,Indre-et-Loire

8 KM (départ 9h) et 11 KM (départ 9h30) de randonnée vous attendent à Bréhémont.

Ravitaillement sur le parcours.

Apéritif offert à l’arrivée au port suivi d’un pique-nique tiré au sac sur une île.

Transfert assuré par les bateaux de l’association suivant les conditions météo et niveau de l’eau..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . 5 EUR.

Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



8 KM (9am start) and 11 KM (9.30am start) hikes await you in Bréhémont.

Refreshments along the way.

Aperitif on arrival at the port, followed by a picnic on an island.

Transfer provided by the association’s boats, depending on weather conditions and water level.

caminatas de 8 km (salida a las 9.00 h) y 11 km (salida a las 9.30 h) en Bréhémont.

Refrigerio a lo largo del recorrido.

Aperitivo a la llegada al puerto seguido de un picnic en una isla.

Traslado en los barcos de la asociación, en función de las condiciones meteorológicas y del nivel del agua.

8 KM (Start 9 Uhr) und 11 KM (Start 9:30 Uhr) Wanderstrecke erwarten Sie in Bréhémont.

Verpflegung auf der Strecke.

Bei der Ankunft am Hafen wird Ihnen ein Aperitif angeboten, gefolgt von einem Picknick auf einer Insel.

Transfer mit den Booten des Vereins je nach Wetterlage und Wasserstand.

Mise à jour le 2023-08-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme