Les oiseaux migrateurs de Loire Bréhémont, 1 septembre 2023, Bréhémont.

Bréhémont,Indre-et-Loire

La période de la migration est un temps fort pour l’observation d’espèces riches et variées, réalisant souvent des périples de plusieurs milliers de kilomètres. Aux côtés de la LPO, les bords de Loire sont des observatoires privilégiés pour observer ce grand chassé-croisé du ciel..

Vendredi 2023-09-01 10:00:00 fin : 2023-09-01 12:30:00. EUR.

Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The migration period is a key time for observing rich and varied species, often making journeys of several thousand kilometers. In partnership with the LPO, the banks of the Loire are ideal observatories for watching this great crossroads of the sky.

El periodo de migración es un momento clave para la observación de especies ricas y variadas, que a menudo recorren miles de kilómetros. Junto a la LPO, las orillas del Loira son observatorios ideales para contemplar esta gran fertilización cruzada de los cielos.

Die Zeit des Vogelzugs ist eine wichtige Zeit für die Beobachtung der verschiedensten Arten, die oft Tausende von Kilometern zurücklegen. Die Loire-Ufer sind ein beliebter Ort, um den Vogelzug zu beobachten.

Mise à jour le 2023-07-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme