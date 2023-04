Si un watt m’était ôté, 20 avril 2023, Bréhémont.

Quel est l’état des stocks en ressources énergétiques ? Comment mieux répartir les ressources disponibles ? Comment aller vers une production d’énergie soutenable ?.

Jeudi 2023-04-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-20 . .

Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



What is the state of energy resources stocks? How can we better distribute the available resources? How can we move towards sustainable energy production?

¿Cuál es el estado de las reservas de recursos energéticos? ¿Cómo distribuir mejor los recursos disponibles? ¿Cómo avanzar hacia una producción energética sostenible?

Wie ist der Zustand der Bestände an Energieressourcen? Wie können die verfügbaren Ressourcen besser verteilt werden? Wie können wir zu einer nachhaltigen Energieproduktion gelangen?

