West Web Festival Les Vieilles Charrues, 18 juillet 2019 09:30, Bréhan. 18 et 19 juillet 2019 Sur place Payant, sur inscription http://shop.west-web-festival.fr/ Web, Business & Music Le West Web Festival c’est un condensé de digital, de business et de musique à Carhaix, le 18 et 19 Juillet 2019, pendant le Festival des Vieilles Charrues. En participant à cet événement vous pourrez : Accéder à deux jours de conférences uniques, au plus près des grands noms de la scène numérique française. Rencontrer l’ensemble de l’écosystème de l’Ouest de la France : VC’s, Business Angel, Startups, Entreprises en transformation … Assister en VIP à l’ensemble des concerts des Vieilles Charrues, plus grand festival de rock d’Europe. Les Vieilles Charrues 29800 Carhaix 56580 Bréhan Morbihan jeudi 18 juillet 2019 – 09h30 à 22h00

vendredi 19 juillet 2019 – 09h30 à 22h00

