West Web Festival Les Vieilles Charrues Bréhan Catégories d’évènement: Bréhan

Morbihan

West Web Festival Les Vieilles Charrues, 19 juillet 2018 10:00, Bréhan. Jeudi 19 juillet 2018, 10h00 Sur place Les places sont en vente sur la billetterie en ligne http://www.west-web-festival.fr/billeterie/ Le West Web Festival est un mixte de digital, de musique et de rencontre business Edition #5 | Humans for coding Derrière le numérique, c’est une véritable transformation sociologique qui se déroule devant nous. Qui dit nouvelle culture suppose des changements profonds impliquant directement les femmes et les hommes dans leur vie quotidienne. Il importe donc de tenter d’en appréhender avantages et inconvénients. La transformation numérique des organisations permet une cohabitation intelligente de la machine aux services des hommes. Depuis le début, c’est plus de 130 speakers qui sont venus aux West Web Festival. Par édition, cela représente une quarantaine d’intervenants. Les premiers noms de cette 5ème édition : Les Vieilles Charrues 29800 Carhaix 56580 Bréhan Morbihan jeudi 19 juillet 2018 – 10h00 à 20h00

Détails Heure : 10:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Bréhan, Morbihan Autres Lieu Les Vieilles Charrues Adresse 29800 Carhaix Ville Bréhan lieuville Les Vieilles Charrues Bréhan Departement Morbihan

Les Vieilles Charrues Bréhan Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brehan/

West Web Festival Les Vieilles Charrues 2018-07-19 was last modified: by West Web Festival Les Vieilles Charrues Les Vieilles Charrues 19 juillet 2018 10:00 Bréhan Les Vieilles Charrues Bréhan

Bréhan Morbihan