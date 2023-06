Camp de base Bréhabert (terrain EEDF du Porc Epic) Saint-Philbert-du-Peuple, 8 juillet 2023, Saint-Philbert-du-Peuple.

III.1. Le lieu

Le camp d’été du groupe Agnodice se déroulera du 10 juillet 2023 au 23 juillet 2023 au centre EEDF le Porc

Epic.

Coordonnées du centre :

Bréhabert 49160 SAINT PHILBERT DU PEUPLE

02 41 57 95 49

yveslevraux@gmail.com

Ce séjour a pour thématique dominante la vie en pleine nature. Les jeunes seront, grâce à une

pédagogie adaptée à chacune des tranches d’âge, et soucieuse du développement de l’individu

dans le groupe, invités à l’aventure et à la découverte.

Ce lieu a été choisi pour deux raisons principales. Tout d’abord, après plusieurs camp d’été réalisés loin de

Nantes, l’équipe a souhaité trouver un lieu de camp dans un rayon de deux heures de trajet autour de

Nantes dans le but de réduire l’impact écologique de nos déplacements, réduire le budget transport qui

était important ces dernières années et enfin de permettre aux parents de pouvoir s’investir dans

l’installation et le démontage du camp.

III.2. Le camp de base

Nous avons décidé de nous inscrire dans le projet de Camp de Base amorcé par l’équipe régionale

Bretagne/Pays de La Loire des Éclaireuses et Éclaireurs de France.

Les objectifs pédagogiques et les détails de l’organisation de ce camp de base sont à retrouver dans le

projet propre à ce camp.

Nous avons choisi cette formule de camp pour plusieurs raisons :

•mutualisation du matériel

•soutien par une équipe salariée

•possibilités de formation des animatrices

•rencontres et échanges entre les jeunes d’Agnodice et celleux des autres groupes présents

•échanges de pratiques pédagogiques et d’animation entre les équipes des différents groupes.

III.3. Le nombre d’adultes et leur répartition

· 1 directrice : Coralie LEVEQUE (titulaire éducation nationale. Permis B)

· 1 co-directeur : Arthur Tellier (titulaire éducation nationale. Permis B)

· 3 responsables d’animation : Anna Poyet-poullet, Li-Lou Gavard et Manon Le Clere

· 8 parents pour l’intendance + aide à la préparation et au démontage du camps : Camille Hervouet, Grégory

Valton, Claire Gellé, Camille Halluitte, Flavie Louka, Laetitia Perrichon, Céline Fercot, Benjamin Varga.

