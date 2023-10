CIE LES CHIENS DE PAILLE BREF RIVE GAUCHE Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes CIE LES CHIENS DE PAILLE BREF RIVE GAUCHE Vannes, 23 novembre 2023, Vannes. CIE LES CHIENS DE PAILLE Jeudi 23 novembre, 19h30 BREF RIVE GAUCHE La Cie Les Chiens de Paille présente Simon Fraud dans « 107 ans », une pièce tirée d’un roman de Diastème.

Titre: 107 ans

Auteur: Diastème

Adaptation: Adrienne Ollé & Simon Fraud

Mise en scène: Adrienne Ollé

Distribution: Simon Fraud Scénographie / Suzanne Barbaud

Création musicale: Eskazed

BREF RIVE GAUCHE
8 rue du commerce, 56000 Vannes
Vannes 56000
Sud-Est
Morbihan
Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

théâtre

