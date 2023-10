VERNISSAGE: PEDRO TASENDE BREF RIVE GAUCHE Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes VERNISSAGE: PEDRO TASENDE BREF RIVE GAUCHE Vannes, 22 novembre 2023, Vannes. VERNISSAGE: PEDRO TASENDE Mercredi 22 novembre, 19h00 BREF RIVE GAUCHE Ouverture au public: Jeudi 23 Novembre à partir de 15h

Un travail de recherche plastique qui tourne autour de la réserve, espace pictural non investi, laissant apparaître le fond.

« Ce qui m’attire de cette façon de procéder c’est que le vide devient le centre d’attraction. Une présence conditionnée par l’absence. Y être grâce à l’emprise d’un vide préservé ».

Instagram BREF RIVE GAUCHE 8 rue du commerce, 56000 Vannes

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T23:00:00+01:00

Vannes
Departement Morbihan

