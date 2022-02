Bref, je suis démasqué·e Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, 4 janvier 2022, Le Haillan.

du mardi 4 janvier au samedi 12 mars à Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros

On a appris que le port du masque ne sera plus obligatoire à la bibliothèque à partir du 28 février : pour célébrer cette nouvelle – et le fait qu’on verra à nouveau vos visages – on joue les prolongations pour **Bref, je suis démasqué·e.** Jeunes et moins jeunes, écrivez-nous quelques lignes **jusqu’au 12 mars**, on adore vous lire ! _**Nouveauté Bref 2022 :**_ Un prix spécial pour les jeunes haillanais : seul, en famille, en groupe, participez à Bref et gagnez des chèques Lire Remise des prix : samedi 7 mai dans le cadre des Cogitations Envoyez vos textes de 1 500 signes maximum (environ 15 lignes) jusqu’au 12 mars Contact : [[concoursbref@ville-lehaillan.fr](mailto:concoursbref@ville-lehaillan.fr)](mailto:concoursbref@ville-lehaillan.fr) **Informations, règlement et bulletin de participation :** [**[https://bibliotheque.ville-lehaillan.fr/bref/](https://bibliotheque.ville-lehaillan.fr/bref/)**](https://bibliotheque.ville-lehaillan.fr/bref/)

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Gironde



