Théâtre de verdure, passage des arts, 33185 Le Haillan, le samedi 12 juin à 11:00

Lecture d’une sélection de texte par Olivier Cardin, comédien, suivie de la remise des prix aux lauréats par le jury présidé par Urbs Réservation : à partir du 1er juin Bibliothèque du Haillan 05 57 93 11 31 ou service.bibliothè[que@ville-lehaillan.fr](mailto:que@ville-lehaillan.fr)

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T11:00:00 2021-06-12T12:00:00

