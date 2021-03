Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Bref Alignement – événement sur le lac Léman Thonon-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains Haute-Savoie Thonon-les-Bains Le 2 mai 2021, événement « Bref Alignement » sur le lac Léman pour matérialiser la frontière lacustre Franco-Suisse, une performance lémanique artistique à ne pas louper ! info@brefalignement.ch https://www.brefalignement.ch/ Le 2 mai 2021, événement « Bref Alignement » sur le lac Léman pour matérialiser la frontière lacustre Franco-Suisse, une performance lémanique artistique à ne pas louper !

