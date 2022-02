Bredins salle de la Bernardie-,Saint-Victurnien (87)

ouverture des portes à 20h30, 21h bal trad avec les Sumos Torrides, Le Plancher Tremble et Ciac Boum. Les règles sanitaires en vigueur à cette date seront appliquées. Pas de réservations. Renseignements 06 86 12 96 90/05 44 23 98 34 ou etlamoitie@gmail.com Page Facebook et site : etlamoitie.fr *source : événement [Bredins](https://agendatrad.org/e/35024) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€

avec Ciac Boum, Le Plancher Tremble et Sumos Torrides

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T00:30:00

