Les Mygales sont de retour au Tropicarium! 9 juillet – 27 août, les dimanches Brédérac 44500 La baule escoublac Entrée: 6, Entrée: 4

Comme chaque année les Mygales font leur grand retour au Tropicarium Bonsaï de La Baule !

Loin d’être un spectacle, la présentation est pédagogique, nous présenterons la mygale dans sa globalité (alimentation, lieu de vie, mode de reproduction etc…)

Destiné aux curieux et aux personnes voulant vaincre leur phobie !

Brédérac 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-10T01:00:00+02:00

2023-08-27T15:00:00+02:00 – 2023-08-28T01:00:00+02:00

