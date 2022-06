Bredeles sauvages

2022-12-10 14:00:00 – 2022-12-10 17:00:00 EUR Un peu de farine, des œufs, du sucre et pourquoi pas des plantes sauvages? Un atelier tout en gourmandise pour un Noël surprenant.

15€/adulte. Prix libre pour les enfants.

