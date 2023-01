QueerMess Party vol2 Brèche Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

QueerMess Party vol2 Brèche, 11 février 2023, Toulouse. QueerMess Party vol2 Samedi 11 février, 15h00 Brèche

Prix libre

Nostalgique de l’ambiance casse-boite et maquillage papillon ? Rejoins nous le 11 février à Brèche pour une kermesse revisitée par des queers et des TPG ! Brèche 13 rue de la digue Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T15:00:00+01:00

2023-02-11T22:00:00+01:00

