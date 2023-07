Pêche à pied, des eaux à la coque par Sarah Penanhoat + concert de Fiesta en el vacío à Brèche Brèche Brest, 4 juillet 2023, Brest.

Pêche à pied, des eaux à la coque par Sarah Penanhoat + concert de Fiesta en el vacío à Brèche 4 et 5 juillet Brèche Entrée libre / gratuite

À l’occasion de sa fin de résidence à l’atelier, Sarah vous invite à une après-midi à la plage, entre sortie amicale et glanage de nécessités.

Ce sera une pêche à pied collective sur le territoire breton, suivie le lendemain d’un repas composé de ces récoltes, partagé autour d’une scénographie créée à six mains, mêlant design et artisanat.

10 – Départ à Brèche (13 bis rue de la digue à Brest) pour la pêche à pied à Plounéour-trez

⟶ + d’infos sur les flyers !

On a 10 places dans en voiture à proposer.

Sinon, pour les cyclistes, c’est à 2h06 en vélo, attention balade corsée.

Appelle-nous au 06 29 43 23 40 (Caroline) ou 07 85 55 02 (Léah) pour réserver ta place ou si tu as une voiture, qu’on transmette à des personnes non véhiculées.

C’est cuisine et en accompagnement gnocchis faist main. On partagera le repas autour de creusets artisanaux.

17 – Préparation et degustation des récoltes à l’atelier

19 – concert de Fiesta en el vacío https://simplemusicexperience.bandcamp.com/…/fiesta-en…

Sur place il y aura evidemment du miam miam mais aussi de quoi slurp slurp !

Donc pensez bien à prendre de la monnaie ! merci :))

Au plaisir de vous y voir ! !

Brèche 13 bis rue de la digue, brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne

Affiche de Sarah Penanhoat (imprimé à Super Banco)