Pêche à pied, des eaux à la coque 4 et 5 juillet BRÈCHE Cotisations pour l’association : prix libre

L’artiste Sarah Penanhoat vous invite à une après-midi à la plage, entre sortie amicale et glanage de nécessité. Ce sera une pêche à pied collective sur le territoire breton, suivie le lendemain d’un repas composé de ces récoltes, partagé autour d’une scénographie créee à six mains, mêlant design et artisanat.

Sarah Penanhoat travaille sur la question du souvenir et la narration d’une histoire. Le voyage, l’adolescence, traverser le monde et en être sont des axes abordés par l’artiste. Ces recherches se développent dans une pratique protéiforme qui crée ou reproduit des événements, des objets, des sculptures, en nouant sources littéraires, historiques et personnelles.

BRÈCHE 13 rue de la digue, brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T10:00:00+02:00 – 2023-07-04T16:00:00+02:00

2023-07-05T16:30:00+02:00 – 2023-07-05T21:30:00+02:00

©Sarah Penanhoat