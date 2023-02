Concerts à Brèche Brèche, 4 février 2023, Brest.

Avventur + Audrey Carmes + Hayon

https://www.youtube.com/@avventurmusic https://soundcloud.com/avventur AUDREY CARMES

https://audreycarmes.bandcamp.com/album/tre-l-ep HAYON (Club / Rabastens)

https://cloud.tflcl.xyz/s/8CZaAaXGT6ixR7J

Hayon, c’est une porte de camion assez élaborée. c’est quelque chose qui transporte, qui monte et qui descend, un peu comme la vie mais là c’est au service de la fête. C’est le dernier projet live de Théophile Clet qui y joue de la machine pour produire une techno colorée et chaloupée. Habituellement compositeur-bidouilleur-inventeur de chambre, il est de sortie pour faire danser dans la nuit. Surtout connu dans la région Toulousaine il est actuellement en tournée. 19h

3€ + adhésion libre

glouglou miamiam

au 13bis rue de la digue à Brest

2023-02-04T19:00:00+01:00

