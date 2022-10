Concert à Brèche Brèche, 14 octobre 2022, Brest.

Concert à Brèche Vendredi 14 octobre, 18h00 Brèche

prix libre

Méryll Ampe // Ponge // Bravo Béton // Oupsy Messy Dj set

Brèche 13 bis rue de la digue, brest Centre Ville Brest 29200 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « mojuvideo », « cache_age »: 86400, « description »: « Mu00e9ryll Ampe live at Lausanne Underground Film & Music Festival 18.10.2018nSound recording by Emma Souharcenhttp://meryllampe.comnhttp://2018.luff.ch », « type »: « video », « title »: « Mu00e9ryll Ampe live at LUFF 2018 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ownr685hFbM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ownr685hFbM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCHMmE-UwYy7y1gBUSJsbpHg », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «



https://meryllampe.com/ https://www.youtube.com/watch?v=ownr685hFbM PONGE (noise rythmique / Brest)

Nico Rossignol fabrique des machines et en joue. Composition en deux temps, de l’espace mental de Cote du Drone fait de transistors et de timer, à l’espace sonore de Ponge entre ondulations et rythmes asymétriques.

https://soundcloud.com/user-757727559

https://www.facebook.com/Cote.Du.Drone/

https://www.instagram.com/cotedudrone/?hl=fr BRAVO BÉTON (balade tek brestoise / Brest)

SoundCloud : https://soundcloud.com/bravo-beton Oupsy Messy Dj set (energy extrem girl power / Kerinou) 19h pétante

3€ + adhésion prix libre

glouglou et miamiam sur place

à brèche

13 bis rue de la digue à BREST

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T18:00:00+02:00

2022-10-14T23:59:00+02:00 Jauli Coco

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brèche Adresse 13 bis rue de la digue, brest Centre Ville Ville Brest lieuville Brèche Brest Departement Finistère

Brèche Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Concert à Brèche Brèche 2022-10-14 was last modified: by Concert à Brèche Brèche Brèche 14 octobre 2022 Brèche Brest Brest

Brest Finistère