Cidrerie – Producteur récoltant.

Venez découvrir la cidrerie et notre passion pour l’élaboration des produits cidricoles normands. Les vergers ont obtenu le label « Haute Valeur Environnementale ».

Tous les jeudis, du 06 juillet au 31 août, de 16h à 18h..

Cidrerie Vincent Pichon La Bigotière

Brécey 50370 Manche Normandie



Cidrerie – Producer and harvester.

Come and discover the cider house and our passion for the elaboration of Norman cider products. The orchards have obtained the label « High Environmental Value ».

Sidrería – Productor y cosechero.

Venga a descubrir la sidrería y nuestra pasión por elaborar productos de sidra normanda. Los vergeles han obtenido la etiqueta « Alto Valor Medioambiental ».

Todos los jueves, del 6 de julio al 31 de agosto, de 16:00 a 18:00 h.

Cidrerie – Produzent, der erntet.

Entdecken Sie die Mosterei und unsere Leidenschaft für die Herstellung normannischer Mostprodukte. Die Obstgärten haben das Label « Haute Valeur Environnementale » erhalten.

Jeden Donnerstag, vom 06. Juli bis 31. August, von 16 bis 18 Uhr.

