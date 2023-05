Les Visites du Jeudi > Moulin de Persard Moulin de Persard, 15 juin 2023, Brécey.

Moulin à farine.

Moulin de Persard continue de perpétuer les traditions, les exigences et le savoir-faire ancestral des meuniers du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. Venez découvrir la fabrication de farine blé, l’ensachage..

2023-06-15 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-15 . .

Moulin de Persard Persard

Brécey 50370 Manche Normandie



Flour mill.

Moulin de Persard continues to perpetuate the traditions, the requirements and the ancestral know-how of the millers of the Mont-Saint-Michel Bay Area. Come to discover the manufacture of wheat flour, the bagging.

Molino harinero.

El Moulin de Persard sigue perpetuando las tradiciones, las exigencias y el saber hacer ancestral de los molineros de la bahía del Mont-Saint-Michel. Venga a descubrir la fabricación de harina de trigo y el ensacado.

Mehlmühle.

In der Moulin de Persard werden die Traditionen, Anforderungen und das überlieferte Wissen der Müller aus dem Land der Bucht von Mont-Saint-Michel weitergeführt. Erleben Sie die Herstellung von Weizenmehl, das Absacken.

