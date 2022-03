BRECE – ÉCOMUSÉE – JOURNÉES DU PATRIMOINE Brecé, 17 septembre 2022, Brecé.

EUR 3 Retrouvez la vie à la campagne aux 19e et 20e siècles et les métiers d’autrefois. La visite commentée rend la visite vivante et vous fait partager cette tranche d’histoire. Outils, habits d’autrefois et photos présentent également des scènes de vie.

Supports de visite pour les enfants.

Exposition de la maquette du clocher de l’église au 1/15è, réalisée par un compagnon du devoir.

Retrouvez un mode de vie aujourd’hui disparu ou quasiment rien n’était acheté mais fabriqué sur place.

contact@brece.com +33 2 43 08 64 52

