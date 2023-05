Mad Jacques Vélo Estuaire, 3 juin 2023, Bréauté.

Bréauté,Seine-Maritime

À l’assaut du terroir normand et de l’estuaire de la Seine

3 jours d’aventure à vélo, sans chrono, pour explorer une contrée qui sent le lait entier et la pomme fermentée. Entre petites routes côtières, villages perdus, phares perchés sur les falaises et fromage qui cogne. Au bout de la route, une grande fête de village t’attend à Bréauté pour célébrer les copains, le vélo et l’aventure.

En effet, l’arrivée a lieu à Bréauté pour 2 jours de fête : Samedi 17h – Dimanche 14h

Bienvenue à Bréauté, village d’arrivée Mad Jacques. Je rêve ou ça sent la marée ?? Monsieur le maire et son comité des fêtes t’attendent pour un mix and match entre la kermesse de village et une soirée disco-groovy.

Au programme : concerts, animations cyclo rigolo, un concours de changement de chambre à air, des conférences d’aventures, des jeux tradis, des projections, une fanfare, des masterclass et j’en passe. Au menu : du bon, du local avec des foodtrucks normands qui régalent.

Dimanche matin c’est le marché-super. Le nec plus ultra du terroir local s’est donné rdv pour te faire repartir avec des bons produits de pays. Plutôt cidre ou livarot ? Cérémonie de clôture avec Monsieur le Maire à 13h. Départs des bus pour le Havre vers 14h ou retour direct en train (la gare est toute proche)..

Bréauté 76110 Seine-Maritime Normandie



Assaulting the Normandy soil and the Seine estuary

3 days of adventure by bike, without time limit, to explore a region that smells of whole milk and fermented apples. Between small coastal roads, lost villages, lighthouses perched on the cliffs and cheese that knocks. At the end of the road, a big village party awaits you in Bréauté to celebrate friends, cycling and adventure.

Indeed, the arrival takes place in Bréauté for 2 days of celebration: Saturday 5pm – Sunday 2pm

Welcome to Bréauté, the Mad Jacques arrival village. Am I dreaming or does it smell like the tide? The mayor and his party committee are waiting for you for a mix and match between the village fair and a disco night.

On the program: concerts, funny cyclo animations, an inner tube changing contest, adventure conferences, traditional games, projections, a brass band, master classes and so on. On the menu: good, local food with Norman foodtrucks that delight.

Sunday morning is the market-super. The best of the local produce is there to make you leave with good local products. More cider or livarot ? Closing ceremony with the Mayor at 1pm. Buses leave for Le Havre around 2 pm or return directly by train (the station is very close).

El asalto a Normandía y el estuario del Sena

3 días de aventura en bicicleta, sin límite de tiempo, para explorar una región que huele a leche entera y manzanas fermentadas. Entre pequeñas carreteras costeras, pueblos perdidos, faros encaramados a los acantilados y quesos que llaman a la puerta. Al final del camino, una gran fiesta de pueblo te espera en Bréauté para celebrar los amigos, el ciclismo y la aventura.

En efecto, la llegada tiene lugar en Bréauté durante 2 días de fiesta: sábado 17h – domingo 14h

Bienvenido a Bréauté, el pueblo de llegada de Mad Jacques. ¿Estoy soñando o huele a marea? El alcalde y su comité de fiestas le esperan para una mezcla entre feria del pueblo y noche de discoteca.

En el programa: conciertos, divertidas animaciones en bicicleta, un concurso de cambio de cámara de aire, conferencias de aventura, juegos tradicionales, proyecciones, una banda de música, clases magistrales, etc. En el menú: buena comida local con foodtrucks normandos que hacen las delicias.

El domingo por la mañana es el súper mercado. Lo mejor de los productos locales está a su disposición para que se vaya con buenos productos locales. ¿Prefiere sidra o livarot? Ceremonia de clausura con el Alcalde a las 13h. Los autobuses parten hacia Le Havre hacia las 14.00 horas o se puede regresar directamente en tren (la estación está muy cerca).

Im Sturm auf das normannische Terroir und die Seine-Mündung

ein dreitägiges Fahrradabenteuer ohne Zeitdruck, um eine Gegend zu erkunden, die nach Vollmilch und vergorenen Äpfeln riecht. Zwischen kleinen Küstenstraßen, verlorenen Dörfern, Leuchttürmen auf den Klippen und Käse, der auf der Zunge zergeht. Am Ende der Straße erwartet dich in Bréauté ein großes Dorffest, bei dem du deine Freunde, das Fahrrad und das Abenteuer feiern kannst.

Die Ankunft findet nämlich in Bréauté statt, wo zwei Tage lang gefeiert wird: Samstag 17 Uhr – Sonntag 14 Uhr

Willkommen in Bréauté, dem Zielort von Mad Jacques. Träume ich oder rieche ich die Flut? Der Bürgermeister und sein Festkomitee erwarten dich zu einem Mix and Match zwischen einer Dorfkirmes und einem Disco-Groovy-Abend.

Auf dem Programm stehen Konzerte, lustige Fahrradtouren, ein Wettbewerb im Fahrradschlauchwechseln, abenteuerliche Vorträge, traditionelle Spiele, Filmvorführungen, eine Blaskapelle, Meisterkurse und vieles mehr. Auf der Speisekarte: Gutes, Lokales mit normannischen Foodtrucks, die für das leibliche Wohl sorgen.

Am Sonntagmorgen ist der Supermarkt. Das Nonplusultra der lokalen Gastronomie hat sich hier versammelt, damit du mit guten Produkten aus der Region nach Hause gehen kannst. Eher Cidre oder Livarot? Abschlusszeremonie mit dem Bürgermeister um 13 Uhr. Abfahrt der Busse nach Le Havre gegen 14 Uhr oder direkte Rückfahrt mit dem Zug (der Bahnhof ist ganz in der Nähe).

