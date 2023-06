Animation ludique à Bréau Bréau Bréau Bréau Catégories d’Évènement: Bréau

Seine-et-Marne Animation ludique à Bréau Bréau Bréau, 8 juillet 2023, Bréau. Animation ludique à Bréau Samedi 8 juillet, 12h00 Bréau Entrée libre Animation ludique proposée lors du barbecue / tournois de pétanque organisé par la commune de bréau Bréau 77720 Bréau Bréau 77720 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T12:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:30:00+02:00

2023-07-08T12:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bréau, Seine-et-Marne Autres Lieu Bréau Adresse 77720 Bréau Ville Bréau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Bréau Bréau

Bréau Bréau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/breau/

Animation ludique à Bréau Bréau Bréau 2023-07-08 was last modified: by Animation ludique à Bréau Bréau Bréau Bréau Bréau 8 juillet 2023