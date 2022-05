“Une histoire de générations” la comédie à Bréal ! Théâtre Le Grillon, 17 janvier 2020 20:30, Bréal-sous-Montfort.

17 et 18 janvier 2020 Sur place 10€ / 5€ 07.81.78.41.79, theatre.legrillon@hotmail.fr

Après les succès de “On m’a parlé de vous” et “On dirait ton père”, Marion Pouvreau, originaire de Chavagne et vivant à Paris, vient présenter son nouveau seul en scène. Risque élevé de se reconnaître

“Regardez-moi ces jeunes…” Parole de vieux, vous venez de vous trahir.

“mais parce que moi à leur âge…” Arrêtez, vous vous faîtes du mal.

Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot.

Les premiers jurent par Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser Whatsapp. Sans parler de ceux qui expliquent encore la route à quelqu’un qui a un smartphone dans les mains…

Et les jeunes qu’est-ce qu’ils en pensent ? Ils regardent des séries, changent de métier au premier ennui, et à 30 ans… Donc 30 ans, c’est encore jeune ? Vous êtes sûr ? Regardons ça de plus près…

Jeune ou vieux tout est relatif, appelons-les “générations X, Y, Z ou Baby-boomers”. Vous appartenez à l’une d’elles, je n’ai rien inventé, votre année de naissance vous a dénoncé.

Chacune a ses spécificités. Pourtant, au travail ou en famille, tous les jours elles se rencontrent, tentent de communiquer. Ça fait des étincelles, des situations cocasses, des rires incontrôlés.

Et chacun est là, coincé entre le désir de rester jeune et l’envie de faire ce qu’il veut. D’essayer d’être à la page tout en pensant “Et ben ça file !”

“Mieux vaut en rire qu’en pleurer”… hum, encore une expression de vieux !

Après les succès de “On m’a parlé de vous” et “On dirait ton père”, Marion Pouvreau, originaire de Chavagne et vivant à Paris, vient présenter son nouveau seul en scène. Attention, risque élevé de se reconnaître et d’identifier aussi ses parents ou ses enfants, et même Martine de la compta !… vous êtes prévenu.

Réservation recommandée : 07.81.78.41.79 ou theatre.legrillon@hotmail.fr

www.facebook.com/marionpouvreauseule

En attendant de vous rencontrer, Marion vous souhaite la meilleure année en vidéo et en chanson

Théâtre Le Grillon Rue Jeanne d’Arc 35310 Bréal sous Montfort 35310 Bréal-sous-Montfort Le Moulin de Gravreux Ille-et-Vilaine

vendredi 17 janvier 2020 – 20h30 à 22h00

samedi 18 janvier 2020 – 20h30 à 22h00