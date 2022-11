?? Concert au Centre Culturel Brocéliande Bréal sous Montfort Centre Culturel Brocéliande Bréal-sous-Montfort Catégories d’évènement: Bréal-sous-Montfort

?? Concert au Centre Culturel Brocéliande Bréal sous Montfort Centre Culturel Brocéliande, 18 novembre 2022 20:45, Bréal-sous-Montfort. Vendredi 18 novembre, 20h45 Sur place 10€ Plein, réduit 5€ (scolaires, demandeurs d’emploi), Gratuit -10 ans

Bréal sous Montfort Billetterie sur place le jour de l’évènement Programme :

MOZART, Une petite musique de nuit, 1er mouvement

ELGAR, Nimrod

WEBER, Freischütz

PUCCINI, Messa di Gloria (Kyrie, Gloria) Centre Culturel Brocéliande 7 Rue Jeanne d’Arc 35310 Bréal-sous-Montfort 35310 Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine vendredi 18 novembre – 20h45 à 22h45

