Break&Sign : le spectacle de danse inclusif Place Robert Desnos – Quartier de la Grange-aux-Belles, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 16h à 19h

gratuit

Le 30 juin, la compagnie Bajo el Mar fait un arrêt dans le quartier de la Grange-aux-Belles du Xè arrondissement afin de réaliser leur spectacle de danse bilingue.

La rencontre entre deux danseurs de hip-hop, deux comédiennes en langue des signes et un créateur sonore nous invite à découvrir une création chorégraphique opposant les notions d’échange et de partage à celles liées à l’éloignement, la rixe et la frontière.

Le spectacle se situe à la frontière de deux mouvements chorégraphiques : le hip-hop et la danse des signes. Un véritable dialogue entre les mots et le corps, entre le musicien et le sourd, entre la parole et le mouvement. Ce croisement évoque l’échange, la frontière. Il revendique l’Être afin de briser les barrières culturelles que peuvent engendrer le handicap ou l’imagerie des cultures issues de la rue.

Les tableaux sont entrecoupés de textes de l’auteur afropéenne Léonora Miano. Le travail du créateur sonore permet que la musique puisse également être ressentie par le public sourd grâce aux vibrations.

L’évènement est en accès libre, venez nombreux !

Créateur sonore : Pierre Luga

Danseuse-Chorégraphe : Lucie Lataste

Danseuse-Comédienne : Delphine de St Raymond

Danseurs Hip-Hop : Tito et Tellyron

Spectacles -> Danse

Place Robert Desnos – Quartier de la Grange-aux-Belles Place Robert Desnos Paris 75010

2 : Colonel Fabien (210m) 46, 75 : Colonel Fabien (250m)



Contact :Compagnie Bajo el mar 09 62 69 38 20 • contacts.bam@gmail.com

Spectacles -> Danse Solidaire;Insolite;Sport;En famille

Date complète :

2021-06-30T16:00:00+02:00_2021-06-30T19:00:00+02:00

Erik Damiano