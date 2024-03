Breaking – Danse L’Agora — médiathèque et centre social Metz, samedi 1 juin 2024.

Breaking – Danse Initiez-vous aux mouvements de cette danse du Bronx. Samedi 1 juin, 15h00 L’Agora — médiathèque et centre social Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Le breaking arrive dans la compétition !

En compagnie des B-Boys et B-Girls

de l’association Balatom, apprenez-en

plus sur le Breaking, nouvelle épreuve

des JO 2024 et initiez-vous aux

mouvements de cette danse du Bronx.

Avec l’association Balatom.

L’Agora — médiathèque et centre social 4 rue Théodore de Gargan, 57050 Metz Metz 57045 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est 03 87 55 83 00 https://agora.metz.fr/ Inauguré en octobre 2018, l’Agora est un équipement inédit et novateur à Metz et en France, dessiné par le cabinet Ropa-Architecture. Il regroupe une médiathèque (réseau des bibliothèques-médiathèques), un centre social (animé par l’Association culturelle et sociale Agora – ACS Agora) et un espace numérique, l’Agora développe de grandes missions culturelles et sociales. Mettis ligne A, station René Cassin.

© Libre de droit