Breaking Championnat de France – Village Hip Hop Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Breaking Championnat de France – Village Hip Hop Troyes, 9 avril 2022, Troyes. Breaking Championnat de France – Village Hip Hop Troyes

2022-04-09 14:00:00 – 2022-04-09 18:00:00

Troyes Aube 5 Eur association.lotf10@gmail.com +33 6 51 86 60 65 Troyes

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Ville Troyes lieuville Troyes Departement Aube

Troyes Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Breaking Championnat de France – Village Hip Hop Troyes 2022-04-09 was last modified: by Breaking Championnat de France – Village Hip Hop Troyes Troyes 9 avril 2022 Aube Troyes

Troyes Aube