du mercredi 10 mars au mercredi 16 juin à Rhizome @ La Grande Arche – La Défense

Une fois par mois, l’équipe Rhizome vous invite à venir découvrir **la plateforme d’incubation Paris&Co, spécialisée dans la transformation RH et l’employabilité**. Au programme: * – petit déjeuner avec présentation de l’offre d’incubation (45min)

* – temps d’échanges individuels (1TO1 – 10min) L’événement aura lieu au sein de la plateforme d’innovation Rhizome, au 19ème étage de la Grande Arche de la Défense. _En fonction des dispositions sanitaires, celui-ci pourrait se faire en visio._

Entrée libre sur inscription

La plateforme d’incubation Rhizome vous ouvre ses portes tous les mois ! Rhizome @ La Grande Arche – La Défense 1 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux Puteaux Hauts-de-Seine

2021-03-10T09:30:00 2021-03-10T11:30:00;2021-04-21T09:30:00 2021-04-21T11:30:00;2021-05-12T09:30:00 2021-05-12T11:30:00;2021-06-16T09:30:00 2021-06-16T11:30:00

