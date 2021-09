Saint-Étienne Bâtiment des Hautes Technologies Loire, Saint-Étienne Breakfast Club Bâtiment des Hautes Technologies Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Breakfast Club Bâtiment des Hautes Technologies, 5 octobre 2021, Saint-Étienne. Breakfast Club

Bâtiment des Hautes Technologies, le mardi 5 octobre à 09:00

French Tech One Lyon St-Etienne invite ses adhérents et les curieux de l’écosystème start-up à un petit-déjeuner. Au programme : * Actualités de l’association * Welcome Pitch * Réseau

Entrée libre

French Tech One Lyon St-Etienne reprend ses événements physiques pour réunir la communauté start-up du territoire stéphanois ! Bâtiment des Hautes Technologies 20 Rue Professeur Benoît Lauras, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T10:30:00

