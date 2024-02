Breakdance : séances découverte gratuites Centre Paris Anim’ Richard Wright Paris, samedi 2 mars 2024.

Du samedi 02 mars 2024 au samedi 16 mars 2024 :

samedi

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 30 ans. gratuit sous condition

inscription à l’accueil du centre et sous réserve de place

Tu as entre 13 et 30 ans et l’envie de découvrir ce qu’est la breakdance, la nouvelle discipline olympique ?

Rendez vous au centre Paris Anim’ Richard Wright

Les samedis 2, 9 et 16 mars, le centre Paris Anim’ Richard Wright te propose de venir t’essayer à la breakdance. Séance gratuite de 15h à 17h. Accès aux séances uniquement sur inscription.

Inscription possible, sous réserve de places, en t’adressant à l’accueil du centre Paris Anim’ Richard Wright.

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006

Contact : +33143541658 https://www.animactisce.org

pixabay