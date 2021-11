Rennes Le Triangle Ille-et-Vilaine, Rennes « Breakdance experience » Le Triangle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée composée, avec le Breakdance à l’honneur ! D’abord un duo fraternel tchèque, Marek et Kristian Mensa, qui combine l’énergie du Jazz et celui du Breakdance dans “Breaking Jazz”, puis un solo tout en souplesse, fougue et élégance avec “Parcours” d’Ekilibro Noah.

9€ tarif unique – 4€ SORTIR ! – 2€ SORTIR ! enfant

Soirée composée de deux spectacles, avec le Breakdance à l'honneur ! Le Triangle Boulevard de Yougoslavie, 35200 Rennes

2022-04-08T14:30:00 2022-04-08T15:30:00;2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T20:00:00

