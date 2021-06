Lormont Brassens Camus Gironde, Lormont Breakdance – Championnat de France Brassens Camus Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Breakdance – Championnat de France Brassens Camus, 19 juin 2021-19 juin 2021, Lormont. Breakdance – Championnat de France

Brassens Camus, le samedi 19 juin à 13:30

Avec quatre catégories : * 1vs 1 Breaking Bgirls -16 ans * 1vs1 Breaking Bboys -16 ans * 1vs1 Breaking Bgirls +16 ans * 1vs1 Breaking Bboys +16 ans

Tout public. Entrée libre (sous réserve des jauges en vigueur).

Qualifications régionales individuelles – 16 ans et + 16 ans pour les JO Paris 2024. Par la Fédération française de danse. Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont Gironde

2021-06-19T13:30:00 2021-06-19T18:30:00

