Break Symphonique – Orchestre Symphonique Divertimento L’Espace 93 Victor Hugo, 12 mai 2022-12 mai 2022, Clichy-sous-Bois.

Date et horaire exacts : Le jeudi 12 mai 2022

de 20h à 22h

payant

Musique classique et culture urbaine unies sur la même scène à Clichy-sous-Bois !

Sous la direction artistique de Zahia Ziouani, Breakdance Symphonique réunit plusieurs éléments artistiques d’une culture urbaine actuelle. Sur scène se rencontrent les breakdancers de la Fédération Française de Danse et les musiciens de l’OSD pour un show haut en couleurs en hommage à l’entrée du Breakdance en tant que discipline olympique.

Les interactions entre la danse et la musique remontent à des temps très anciens. La danse exprime, par le corps, idées et émotions. Elle peut raconter, illustrer une histoire, tout comme la musique. Elles ont leur propre territoire et se suffisent à elles-mêmes, mais quand elles se rencontrent, elles deviennent indissociables et leurs évolutions sont intimement liées.

Avec la volonté forte de faire dialoguer les cultures et les époques, Breakdance Symphonique confronte et réunit le grand répertoire et le Breaking autour de la ville, terrain de rencontres et d’échanges et fil conducteur du spectacle.

En prémices des Jeux Olympiques qui investiront la ville de Paris et sa banlieue en 2024, partez à la découverte des cultures urbaines à travers des œuvres majeures qui ont marqué le répertoire symphonique associées aux pas rythmés des b-boy.

Effectif : environ 50 musiciens + cheffe d’orchestre + 4 danseurs

Orchestre Symphonique Divertimento

Zahia Ziouani, direction

Brahim Zaibat, chorégraphe

Breakdancers de la Fédération Française de Danse

L’Espace 93 Victor Hugo 3 Place de l’Orangerie Clichy-sous-Bois 93390

