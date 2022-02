Break & Sign – Bajo El Mar Production – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Break & Sign – Bajo El Mar Production – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques, 20 mars 2022, Nantes. 2022-03-20 Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : non Spectacle Break & Sign : 12 € / 8 € réduitouForfait dimanche 20 mars 2022 : 24 €(Spectacle Break & Sign à 15h + Spectacle Ulysse maudit sois-tu à 16h30 + Spectacle Heureuses par Accident à 18h)Billetterie : www.handiclap.fr/billetterie Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers Danse, LSF & culture hip-hop – Spectacle interprété en Langue des Signes Française, en audiodescription & avec des gilets vibrants (Subpacs) « Break & Sign » est un projet chorégraphique qui croise différentes disciplines artistiques : la danse, la langue des signes et la culture hip-hop. Un melting-pot singulier et inédit à la recherche de sens commun pour nourrir l’espace scénique. « Break & Sign » nous invite à découvrir une création opposant les notions d’échange et de partage à celles liées à l’éloignement, la rixe et la frontière. Durée : 1h Dans le cadre du 35e Festival Handiclap (17 au 20 mars 2022) Esplanade des Traceurs de coques adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Esplanade des Traceurs de coques Adresse Parc des Machines de l'Ile Ville Nantes lieuville Esplanade des Traceurs de coques Nantes Departement Loire-Atlantique

Esplanade des Traceurs de coques Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Break & Sign – Bajo El Mar Production – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques 2022-03-20 was last modified: by Break & Sign – Bajo El Mar Production – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques Esplanade des Traceurs de coques 20 mars 2022 Esplanade des Traceurs de coques Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique