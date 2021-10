Break and Sign Espace culturel du Bois fleuri, 10 novembre 2021, Lormont.

Ce spectacle est la rencontre singulière de deux comédiennes en langue des signes, de deux danseurs hip-hop et d’un créateur sonore (beatmaker). Le fruit de leur travail nous invite à un dialogue entre les mots et le corps, entre le musicien et le sourd, entre la parole et le mouvement. Ce croisement convoque l’échange et la frontière, les interprètes revendiquent la singularité afin de briser les barrières culturelles que peuvent engendrer le handicap ou l’imagerie des cultures issues de la rue. Ils cherchent un sens commun pour nourrir l’espace scénique et ce melting-pot libère une parole authentique et touchante… Avec Delphine Saint-Raymond et Lucie Lataste (LSF), Tito et Tellyron (hip-hop), Pierre Luga (créateur sonore), Richard Stramare (lumières). Dans le cadre du festival Hors jeu / En Jeu. En partenariat avec la Ligue de l’enseignement. Dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté. [↓ Programme de la semaine de la Citoyenneté](http://bit.ly/SemCit2021) [https://www.youtube.com/watch?v=jnyIzd1kdD4](https://www.youtube.com/watch?v=jnyIzd1kdD4)

4€ et 7€ – Pass sanitaire valide pour les plus de 12 ans et port du masque obligatoire pour tous – Réservation conseillée

Spectacle de danse hip-hop et langue des signes, proposé par le collectif Onde Urbaine et l’association Bajo El mar.

